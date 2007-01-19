Возле дома твоего - лучший клип года

В ежегодной передаче канала MTV "100 клипов года" первое место занял Серега со своим видео "Возле дома твоего". Рейтинг MTV составлен на основе ротаций и мнения редакции канала. По итогам года Серега обогнал таких хитовых исполнителей, как Дима Билан, "Фабрика" и "Звери". Любопытно, что и новый клип Сереги на песню "Миллион долларов США" уже числится в различных итоговых списках, поскольку успел выйти в самом конце 2006 года. Видео было номинировано на ежегодную премию "Золотая Дорожка" газеты "Московский Комсомолец", где Серега также значится в номинации "Хип-хоп-проект". Кроме того, на сайте канала MTV "Миллион долларов США" попал в список 70 работ, отобранных для конкурса "Клип - 2006". И хотя это видео одно из самых свежих в списке, уже в первые дни голосования оно поднялось во вторую десятку, потеснив многих "ветеранов", как отечественных, так и зарубежных.