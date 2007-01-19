Наташа Королева: Так, как я разделась, у вас не обнажался никто!

Для февральского номера журнала Махim отобрали ну очень откровенные фото певицы Недавно Наташа зажигала в стриптизе на пару с мужем, а теперь решила потрясти поклонников и просто скучающих зрителей праздником демонстрации плоти. Вот такое получилось пафосное начало заметки из цикла светской хроники. Все равно же ее никто читать не будет, потому что сразу начнут рассматривать снимки. Ведь фото, прямо скажем, вышли не рядовые. Наташа обнажилась от души, что называется. До донышка. В интервью Махim она кокетливо заявила: - Так, как я разделась, у вас, по-моему, не раздевался никто! Я уже думаю, не слишком ли откровенно получится? Откровенно говоря, получилось неплохо. Крутого замеса фотогалерея получилась. Смотришь на нее и понимаешь: есть еще порох в пороховницах у российской эстрады. И, согласно древней шутке, ягоды в ягодицах тоже есть. Наташа доказала некоторым скептикам, что рано ей расставаться со сценой и ей есть, чем потрясти. Зрителя. Да и слушателя она не раз еще потрясет. Смотришь на эту прекрасную серию снимков и понимаешь: обязательно потрясет. «Мужичком с гармошкой» али еще какими пасторальными подсолнухами. Ее образу не хватало только гламура. И она его подпустила. Красиво. Смело. Много.