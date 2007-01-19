Актриса Дрю Бэрримор запела

В официальный саунтрек к фильму «Повезло тебе», в котором сыграла Дрю Бэрримор (Drew Barrymore), войдет песня «Cold Hart Truth» в исполнении актрисы. В этой картине Дрю играет певицу, которая рассказывает о попытках профессионального игрока в покер – его сыграл Эрик Бэна (Eric Bana) – выиграть важный турнир. Песни для саундтрека к фильму «Повезло тебе» записали также Брюс Спрингстин (Bruce Springsteen), Крис Кристофферсон (Kris Kristofferson), Лайза Минелли (Liza Minnelli), Райан Адамс (Ryan Adams). Вошла в альбом также новая композиция Боба Дилана (Bob Dylan) – «Huck's Theme».