«Амега» вручила премию за лучший ремикс года

Вчера в клубе «Дягилев» состоялась первая церемония вручения наград в области российской танцевальной музыки «Russian Dance Music Awards». Группа «Амега» на мероприятии была специально приглашенными гостями. Награды вручались в нескольких номинациях. Олег Добрынин, Алиса Селезнева и Максим Волков были вызваны на сцену для объявления победителя и вручения премии за «Лучший ремикс 2006 года». Ее получили Dj Vini и Dj Кореец за трек «Перемен» Виктора Цоя. -Эта победа заслуженная. Они дали песне легендарного Виктора Цоя второе дыхание. За это лично от нас огромное спасибо, - сказали «Амега». – Дальнейших побед и удачи в творчестве. Источник: PR – СЛУЖБА «Блестящие Продакшн»