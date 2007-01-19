Гурцкую лечат во Франции

Парижские медики обнадежили певицу, что она станет мамой. Диана Гурцкая вернулась вместе с супругом из Парижа, где в течение месяца отдыхала и проходила обследование в одном из лучших европейских перинатальных центров. Французские врачи обрадовали певицу – у нее есть большие шансы стать мамой. Серьезной причины беспокоиться о здоровье Дианы у друзей и ее близких нет. Решение обратиться в элитную медицинскую клинику было запланированным. Диана Гурцкая и ее муж Петр Кучеренко уже давно мечтают о детях, но артистка все никак не могла забеременеть. В какой-то момент она решилась обратиться к помощи российских специалистов. Доктора Знакомые порекомендовали Гурцкой известного столичного врача-гинеколога Татьяну Кузнецову. Несколько месяцев Диана ходила к ней на приемы, сдавала вместе с мужем анализы. Однако певица не могла порадовать Петра счастливой новостью о своей беременности. И очень переживала по этому поводу. – Врачи в голос говорили мне, что у меня все в порядке, – пожимает плечами Гурцкая. – Но я накрутила себя, что со мной что-то не так. Хотя доктор сказал, что надо немножко обождать и набраться терпения. И самое главное – не зацикливаться на своих проблемах. Чтобы подстраховаться, Петр предложил жене пройти полное обследование на Западе. И супруги отправились в Париж. – Я вздохнула с облегчением, когда после курса процедур и консультаций французские врачи объявили нам, что шансы забеременеть велики и все, что от нас требуется – не нервничать и ждать, – поделилась с «Твоим ДНЕМ» Гурцкая. – Мы мечтаем о ребенке как о чуде и верим, что он появится на свет. В ближайшее время Диане необходимо будет пить дорогостоящие витамины, регулярно наведываться к специалистам и по возможности вести размеренную жизнь. Здоровый образ жизни певица начала вести прямо во Франции. Диана подолгу и с большим удовольствием гуляла по Елисейским Полям, ела в неограниченном количестве фрукты и пила свежевыжатые соки.