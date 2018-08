Аль Пачино сыграет Сальвадора Дали в фильме Эндрю Никкола

Голливудский актер Аль Пачино дал свое согласие выступить в роли знаменитого художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Режиссером проекта станет Эндрю Никкол, знакомый по работе над фильмом "Оружейный барон". Съемки Dali & I: The Surreal Story (Дали и я: Сюрреалистичная история) начнутся в июне 2007 года. Дата выхода ленты пока не сообщается. Продюсированием картины о Сальвадоре Дали займется компания Room 9 Entertainment (их последний проект – фильм "Здесь курят"). Фильм Dali & I: The Surreal Story расскажет о жизни испанского художника в период с 1960 по 1980 год, которые считаются самыми продуктивными и творчески наполненными для Сальвадора Дали, сообщает Reuters. По словам представителя продюсерской компании Дэвида О. Сакса, новый фильм не станет очередной версией биографии Сальвадора Дали. "Что такое современное искусство? Имеет ли оно ценность? Стоит ли оно того, чтобы люди платили миллионы долларов за произведения современного искусства. Мы хотели бы ответить на эти вопросы", - добавил продюсер. Для Аль Пачино данный проект не станет чем-то необычным. В 1996 году актер создал снял документальный фильм Looking For Richard ("В поисках Ричарда"), рассказывающий о постановке шекспировской драмы "Ричард III", где Пачино играл роль короля и самого себя. Кроме того, голливудский актер ранее заявил, что собирается снять еще один документальный фильм – на этот раз о классике мировой литературы и своем любимом, по его словам, писателе Оскаре Уайльде.