Найдена могила Джоконды

19 января 2007, 18:16

Флорентийская аристократка, в миру Лиза Герардини, позировавшая для самой знаменитой картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда") умерла 15 июля 1542 года в возрасте 63 лет и была похоронена во Флоренции на кладбище монастыря Святой Урсулы, в котором она, пережив смерть супруга и будучи тяжело больной, провела последние годы жизни. По крайней мере, так утверждает итальянский ученый-искусствовед Джузеппе Палланти на основании изучения флорентийских архивов. Мона Лиза родилась на улице Маджио в 1479 году, стала матерью пятерых собственных детей и одного приемного ребенка, умерла в возрасте 63 лет. Лиза Герардини была второй женой богатого торговца шелком Франческо Дель Джокондо. Их семья и Леонардо да Винчи были соседями: жили в домах, расположенных на одной улице Гибеллина напротив друг друга. Об этом говорится в черновике документа, написанного пером на желтой бумаге, который попал в руки Палланти, с 1999 года занимающегося изучением этой символической личности и подробно изучающего результаты всех предыдущих исследований, пишет La Repubblica. Ученый выяснил, что членом семьи Дель Джокондо был каноник, поэтому он стал изучать документы Курии и флорентийских церквей, пока не наткнулся на эту запись в книге умерших. "Лиза Герардини была женой Франческо Дель Джокондо, умерла 15 июля 1542 года и была похоронена на кладбище при монастыре Святой Урсулы", - говорится в документе, содержащем акты о смерти флорентийских жителей. (Полный текст на сайте InoPressa.ru.) В документах, найденных Палланти, сообщается, что женщина была известна в округе. Это подтверждается тем, что в ее похоронах принимал участие весь церковный приход. Подтвердились все уже известные данные биографии Лизы, которую Вазари описывает как красавицу, имевшую фамильный дворец рядом с церковью Сан-Лоренцо, которая в настоящее время ожидает реконструкции, в нескольких шагах от монастыря Святой Урсулы. "Именно туда, – объясняет Полланти, – Лиза привела свою младшую дочь Мариетту, которая потом стала монахиней Людовикой. И все в этом же монастыре, согласно завещанию мужа, умершего на четыре года раньше Лизы, закончила свои дни Джоконда". Согласно другим документам, продолжает историк, "Вазари был хорошо знаком с Дель Джокондо, который в 1525-1526 году построил фамильный склеп в капелле Святой Аннунциаты, где художник Андреа дель Сарто работал на монахов, и заказал его ученику Доменико Пулиго картину для их капеллы. Вазари, который в то время был учеником в мастерской Дель Сарто, рассказал, что картина настолько понравилась купцу, что тот забрал ее домой". Палланти также изучил расположение домов героев этой истории и названия старых улиц Флоренции. "В 1495 году в 16 лет Лиза вышла замуж за богатого купца. Ее семья проживала на улице Гибеллина, почти напротив дома сэра Пьеро, отца Леонардо". Эти данные позволяют сделать предположение о том, что различные персонажи были знакомы друг с другом, учитывая также и тот факт, что Франческо Дель Джокондо заказал портрет у Леонардо. Но эту гипотезу поддерживают не все исследователи творчества Леонардо. Так, директор музея Да Винчи Алессандро Веццози назвал доводы своего флорентийского коллеги неубедительными. Он утверждает, что "Джоконда была неизвестной любовницей Джулиано Медичи, настоящего заказчика портрета, выставленного сегодня в Лувре, о чем говорится в письме Леонардо кардиналу Арагоны в 1517 году". Между тем теперь, когда известно место захоронения Моны Лизы, могут быть обнаружены и ее останки, по которым можно установить внешность этой женщины. 55-летний доцент Флорентийского университета Джузеппе Палланти, ученик выдающегося историка Карло Чиполлы, опубликовавший в 2006 году книгу "Настоящая история Джоконды".

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