За Верой Брежневой ухаживает владелец ФК«Днепр» Игорь Коломойский

Личная жизнь «виагрянок» никогда особо не афишировалась, но имя возможного кавалера сексапильной блондинки Веры Брежневой (настоящая фамилия Галушка) узнать удалось. Говорят, бойфренд Веры - один из самых состоятельных людей Украины Игорь Коломойский, совладелец футбольного клуба «Днепр», также занимающийся банковским делом, металлургией и продажей нефти. По оценкам польского журнала «Впрост», бизнесмен в 2006 году был на 13-м месте в списке самых богатых людей Центральной и Восточной Европы с состоянием в $6,3 млрд. Естественно, обладая таким капиталом, Коломойский не жалеет денег на женщин, которые ему симпатичны. Якобы не так давно олигарх подарил Вере «Мерседес» за 200 000 долларов, пишет "КП".