Пресняков:«Обо мне уже лет двадцать пишут все, что угодно – и наркоман-то я, и законченный алкоголик!»

Наталья Подольская и Владимир Пресняков в последнее время были самой популярной парой в российской прессе. Особенно бурно обсуждалось их расставание и бесплодие певицы. В своем недавнем интервью журналу "7 дней" певец признался: "Из последних "уток" про нас самой противной оказалась недавняя "новость", будто бы мы с Наташей лечимся от бесплодия". Наталья очень сильно страдает из-за этих слухов и поэтому более эмоциональна в своих высказываниях: "Любая женщина мечтает о ребенке, это же святое, а тут такую негативную информацию нагнетают. На самом деле мы с Володей на пять дней легли в SPA-клинику – просто отдохнуть. Одна из медсестер попросила сфотографировать нас - на память. А через несколько дней наши фото из клиники появляются в газете с этим идиотским диагнозом! Я просто бушевала!" Звездная пара решила не судиться с журналистами. Тем более что опыт судебных разбирательств с прессой у них уже есть. Пресняков объяснил это так: "Обо мне уже лет двадцать пишут все, что угодно – и наркоман-то я, и законченный алкоголик. А лет двенадцать лет назад придумали, что у нас роман с Натальей Андрейченко. При том, что тогда я жил с Кристиной, а Наталья была замужем за Максимилианом Шеллом! Тут уж я не выдержал и вместе с Андрейченко подал в суд. Процесс мы выиграли, но радости особой не получили. Так что больше с прессой мы судиться не будем – пока у нас в стране нет нормальных законов, это бессмысленно." Источник: Дни.ру