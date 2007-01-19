Как Асия Ахат развлекалась в Индии (Эксклюзивные ФОТО)

19 января 2007, 18:53

Новогодние каникулы Ассия Ахат собиралась провести на Сейшелах. Но, придя в турбюро, к своему удивлению обнаружила, что предложенные путевки, а вернее их цена, мягко говоря, завышена. Ну, а поскольку по традиции Ассия с семьей предпочитает экзотические страны, то решила свой выбор остановить на Индии. «К Индии я всегда относилась настороженно, я там никогда не была. Кроме того, я не люблю, когда едешь, летишь много часов, а попадаешь в какое-то место, где тебе не комфортно. В данном случае было много разговоров о том что, например, в Дели нельзя спокойно ходить по улице, рассказывали ужасные истории и т.д.. Поэтому просто не хотелось тратить время и портить отпуск, которое ты выкраиваешь для того, чтобы съездить отдохнуть всего недельку». В предложенном каталоге отелей в штате Гоа Ассия не увидела знакомые названия сетевых брендов – многие были выкуплены российскими агентствами. Поэтому пришлось заказывать отель «Парк-Хайят» через Германию. «Летели мы почти семь часов. Но я так сильно устала за последние месяцы, что воспользовалась временем отдохнуть в самолете. Мы поехали всей семьей, няню не брали, но она моего ребенка воспитывает хорошо, в чем я имела возможность убедиться в очередной раз - послушный, с ним проблем никаких нет, и ездить с ним одно удовольствие. В самолете и в Гоа было много знакомых, мой муж Игорь встретил многих знакомых бизнесменов, а я - Машу Фокину и Свету Лободу. Когда мы приехали в отель, поняли, что мы не ошиблись - это замечательное место. И парком он называется недаром: огромная территория, очень ухоженная парковая зона. В Египте и близко такого нет, таких живых пальм, зеленых и плодоносящих - кокосовых и банановых. Филипп в первое утро, когда мы проснулись, открыл занавески, вышел на балкон и сказал: «Ой, это же кокос!», он привык так говорить «кокос», а не так как мы «какос». Мы так всегда смеялись, потому что он это смешно выговаривал. Порадовала погода – яркое солнце, ни одного облачка, ни дымки за все эти дни. И солнце не палящее - настолько комфортная погода. От отеля до океана очень большое расстояние, благодаря огромной территории «Парка-Хайята». У меня было состояние, которое можно охарактеризовать – «полный захват». Там было все, что я люблю: теплое море, солнышко, мало людей на пляже, несмотря на полную загруженность отеля. Ведь на пляже, когда ты не можешь себе позволить нормально отдыхать и ребенок постоянно в напряжении: там не кричи, там не беги, потому что тут насыплешь песок, там забрызгаешь водой или громко зовешь ребенка - это утомляет. Здесь же - близко никого нет. Океан теплейший. То есть, такого удовольствия ни в одной туристической стране, что касается ощущений, я не испытывала. Похожее ощущение было разве что на Бали, но там не было такой погоды, хотя мы там тоже были в январе, постоянно была дымка, после обеда - дождь, практически ливень, а здесь – супер! Комфорт сумасшедший. Я была в январе в ЮАР, Бали, Шри-Ланка, Таиланд, но климат тоже нельзя сравнить с Гоа - 23 градуса, днем 28 – 30, и солнце не пекло и в тоже время не замерзла. Кухня. В отеле было 4 ресторана, они находились на одной площади, на одной территории, условно разделялись: в одном углу - индийская кухня, в другом итальянская, третья - греческая, а 4-я находилась возле пляжа на траве – рыбный ресторан, где была самая разнообразная рыба, огромные креветки, таких больших я не ела никогда» Не отказала себе Ассия в удовольствии посетить SPA-салон, услугами которых всегда пользуется во время отдыха. «Я записалась на сеанс Вита-апханга. Эта процедура восполняет жизненные силы, приводит в состояние гармонии, через распределение энергии тридаши по всему телу. А Ширадара – одна из наиболее расслабляющих процедур, которая пробуждает третий глаз и приводит в состояние покоя. Специальное масло доша равномерной струей льется на лоб для успокоения и восстановления души и тела, приостанавливает процесс старения, снижает стресс и напряжение, укрепляет общефизическое состояние. Я не думала, что «улечу», - мне всегда казалось, что меня не возможно ввести в гипнотическое состояние, отключить каким то образом, я всегда в напряжении. Но здесь я расслабилась: не спала, я слышала, что происходит в комнате, чувствовала массажиста-индуса сзади себя, его движения, но я видела определенные картинки, где встречалась с людьми абсолютно незначимыми в жизни, это не были близкие друзья или знакомые. Но я понимала, что мне надо это обязательно запомнить, что бы рассказать, кто это был, и что происходило. Было штук 7 историй, но естественно потом я все забыла. Ничего не помню, кто был, что делали. Зато в голове было такое прояснения, что я еще часа два не могла прийти в себя и собраться с мыслями». Семь дней пролетели, как один. Ассия после сокрушалась, что отдых так быстро закончился. На память о чудном райском уголке, под названием Гоа, она привезла бирюзовое сари и бутылочки с чудодейственными маслами.

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