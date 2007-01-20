«Амега» против фонограммы

Сегодня на рассмотрение Госдумы России был выдвинут законопроект о запрете фонограммы. Музыканты группы «Амега» Максим Волков, Алиса Селезнева и Олег Добрынин также высказались по этому поводу. -Мы сами выступаем вживую и считаем, что этот законопроект нужно принять, - говорят ребята. – В российском шоу-бизнесе сейчас много новых так называемых артистов, которые появляются и обманывают зрителей, открывая рот под фонограмму. А у самих ни голоса, ничего. И также быстро они исчезают со сцены, когда их популярность падает. Нам кажется, их места должны занять настоящие музыканты, у которых есть талант и которые дарят людям настоящую живую и качественную музыку. Мы были приглашены на это заседание в Думе, но, к сожалению, не смогли там присутствовать из-за съемок. Кстати, вчера «Амега» доказала слушателям, что они поют вживую, и делают это профессионально – группа провела два часа в прямом эфире «Общественного Российского радио», где живьем спела пять песен. Во время эфира поступало очень много звонков с благодарностями и вопросы для солистов группы. И после эфира телефон еще долго не умолкал. Источник: PR–СЛУЖБА «Блестящие Продакшн»