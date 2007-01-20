Срочно! Мурат Насыров покончил жизнь самоубийством

37-летний певец, музыкант и композитор Мурат Насыров покончил жизнь самоубийством в пятницу, в 23:00, выбросившись из окна собственной квартиры на пятом этаже. Тело Насырова было обнаружено возле его дома, на улице Вучетича, дом 15. Как сообщают информагентства, Мурат держал в руках православную икону, а в момент гибели находился в состоянии наркотического опьянения. Директор погибшего Мурата Насырова Александр Скурихин подтвердил информацию о гибели артиста, но расценивает случившееся как «несчастный случай». По факту самоубийства ведутся следственные действия, в ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы. Певец был женат и имел двух детей.