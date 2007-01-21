Перед самоубийством Насырова мучили галлюцинации. (Шокирующие подробности + фото с места трагедии)

Подробности последних часов жизни певца Мурата Насырова заставили содрогнуться даже видавших виды оперативников. Восстановить картину трагедии помогли показания родных музыканта. Итак, еще рано утром жена, дети и теща заметили, что Мурат ведет себя не совсем адекватно. Он быстро ходил по квартире, кому-то звонил по телефону, то вставал, то садился, подходил к окну, нервничал. В середине дня Насыров отвез супругу, которая направилась по делам, вернулся домой и заперся в оборудованной в квартире студии. Из комнаты доносилось музыка и пение. Позже, в районе 22.30 Насыров вышел из комнаты, взял свой портрет, разбудил детей и переоделся в концертный костюм. Певец, по словам его тещи, все время пытался выйти на балкон, однако женщина ему этого не позволила. Тогда Насыров выскочил на лестничную площадку и стал кричать, что ему было видение Бога и недавно погибшего в автокатастрофе гитариста группы «А-Студио» - друга Насырова. Постояв на лестничной площадке, певец вернулся в квартиру и все-таки выбрался на балкон, откуда выбросился. Причины самоубийства пока неизвестны, однако по данным милиции, на теле погибшего найдены многочисленные следы инъекций. Не исключено, что певец находился под воздействием наркотиков.