Оперативники, ведущие следствие по факту гибели Мурата Насырова, подтвердили, что перед самоубийством артист находился в состоянии наркотического опьянения. «На руках и на шее у него были обнаружены следы инъекций, а в крови были обнаружены следы наркотических веществ, - говорят источники информагентств в правоохранительных органах. - А полгода назад Насыров лечился от наркозависимости». Тем временем ближайшее окружение Насырова и его директор Александр Скурихин настаивают, что смерть Мурата - трагическая случайность. «В его квартире низкие подоконники, в это время шел дождь, Насыров поскользнулся и упал вниз», - сказал Скурихин. – То, что это самоубийство - сомнительно». Сам певец в интервью неоднократно признавался, что является очень эмоциональным человеком и что у него бывают периоды чрезмерного употребления алкоголем. При этом Насыров подчеркивал, что всегда и в любой ситуации ему помогали вернуться к нормальной жизни семья и друзья.