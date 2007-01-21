Пугачева простилась с Насыровым

Гибель певца Мурата Насырова стала главной и самой обсуждаемой новостью в отечественном шоу-бизнесе. Как только стало известно о трагедии, к дому номер 15, несмотря на ночное время, стали приезжать потрясенные поклонники. Хотя артист за последние три года не выпустил ни одного диска, его имя продолжало пользоваться огромной популярностью среди любителей эстрады. Целый день коллеги по цеху пытались понять, что же на самом деле произошло: несчастный случай или самоубийство под действием наркотических веществ? Ведь, как и любой артист, находящийся в забвении, Мурат, возможно, пребывал в длительной депрессии, а по данным агентства «Интерфакс», некоторое время назад он под чужим именем пребывал в психиатрической клинике, специализирующейся на лечении наркозависимости. По словам близких и коллег Мурата, у него не было причин сводить счеты с жизнью. В последние месяцы певец был особенно воодушевлен, потому что серьезно готовился к сольному концерту, который должен был состояться в Алма-Ате. По версии тещи Насырова, Мурат вышел поправить телевизионную антенну на балконе, поскользнулся на мокрой поверхности и упал с пятого этажа. «Все по-дурацки как-то получилось. Муж хотел что-то поправить на балконе. Меня не было дома, с детьми оставалась бабушка, - говорит Наталья Бойко, вдова Насырова. - Появились сообщения, что во всем виноваты наркотики. Это неправда. И информация о том, что Мурат держал в руке икону — это тоже ложь. Он выпал с портретом, который сам когда-то и нарисовал». Как позже выяснилось, этот портрет стоял на балконе. Прощание с Муратом Насыровым по мусульманским традициям прошло вчера, в день смерти, в ритуальном зале Боткинской больницы. Проститься с музыкантом пришли только родные, друзья и немногочисленные коллеги по цеху. Среди последних Алла Пугачёва, Марина Хлебникова, группа «А-Студио» — все те, кому успели сообщить трагическую новость. Церемония прощания была стремительной. Еще вчера тело певца самолетом перевезли на Родину, чтобы похоронить в понедельник на кладбище Алма-Аты. «От нас ушел великолепный, талантливейший человек. Сейчас модно говорить про «бриллиантовые» связки и «золотые» голоса. У Мурата был природный талант, - говорит в интервью телеканалу НТВ Алла Пугачева. - Конечно, в последнее время Мурат переживал творческий кризис. Надо быть очень сильным человеком, чтобы выдержать это испытание. Возможно, он не нашел в себе сил. Сильных творческих людей очень немного». «У нас последние три дня репетиции, - говорит в интервью телеканалу ТВЦ друг Насырова, Андрей Меркулов. - Во-первых, мы не пили месяц, даже на праздники. Вы понимаете, все выпивают. Не было никакого алкоголя, никаких наркотиков. Это полный бред. Мне кажется - это не хорошо, когда в такую трудную минуту, люди говорят совершенно необоснованные вещи».