Всё о Мурате Насырове

«Родился я, как и мои друзья «а'студийцы», в Алма-Ате, — рассказывает Мурат Насыров — впрочем, не казах, а уйгур по национальности, — в семье простых людей. Был пятым ребёнком в семье — у меня два брата и две сестры, а я был самым поздним. Все дети были одарённые и не менее талантливые, чем я, хотя я — единственный, кто пошёл на сцену. И все это — благодаря моему отцу. Сейчас ему 75 лет, он читает Коран. Голос у него неописуемой красоты, он поёт народные песни, играет на разных инструментах. Отец настолько сильно развит музыкально, что всем детям это передалось. Во всяком случае, вокальный дар — уж точно: у нас все хорошо поют...» Невзирая на свои врождённые способности, в знойной Алма-Ате Мурат и не помышлял о карьере певца. Он примерно учился в школе и особенно любил «щелкать» задачки по математике, для разнообразия чередуя их с опытами по физике. И стал бы он стандартным советским инженером, если бы не дворовые ребята и, главное, старший брат с его гигантским магнитофоном «Брянск». Не обошло его и увлечение спортом: бокс, вольная борьба, фехтование, но самым любимым был футбол. Даже играл за команду «Енбек» г. Алма-Ата в основном в защите и полузащите. Однако на школьных турнирах всегда был в нападении. Болел за «Кайрат». Приходилось даже подавать мячи на играх любимой команды. После школы встал перед выбором кем быть: либо поступать на физико-математический, либо посвятить себя искусству. «В восемь лет меня научили играть на гитаре. Я очень быстро все схватывал, подбирал аккорды и вскоре уже сам учил своих сверстников. А благодаря старшему брату с малого возраста играл «Beatles». Потом появились «Led Zeppelin», «Deep Purple», «Pink Floyd» и другие. Я всё это, конечно, пел. И уже тогда друзья говорили: да у тебя талант подражателя!» Когда страну захлестнул «Modern Talking», Мурат был уже выпускником школы. Разумеется, Томас Андерс не мог не оставить неизгладимого следа в душах школьников перестроечной эпохи. Пока девчонки рыдали в подушки от горячей любви к западному кумиру, Насыров... «копировал его «в копейку». Знакомые, услышав, как я пою, говорили, что с таким голосом я должен стать суперзвездой. Тут у меня в голове что-то перевернулось». В общем, благодаря «пагубному» влиянию западной культуры страна потеряла среднестатистического инженера, футболиста и «кухонно-подъездного» гитариста. Зато приобрела — без пяти минут артиста. Первая минута этой «пятиминутки» пролетела... в армии. После школы Мурат отправился отдавать долг Родине в Ашхабад. Собственно, там и началась его активная музыкальная деятельность. С первыми «военными» гастролями пришло (и с тех пор уже не пропадало) чувство сцены. После такой «закалки» отступать было некуда, и Мурат надумал отправиться на завоевание просторов шоу-бизнеса в Москву. «Прощались со мной в Алма-Ате со слезами на глазах: последний ребёнок в семье, самый любимый. Но я твёрдо решил, что создан только для сцены». Расставшись с родным домом, Насыров надеялся на радушное гостеприимство белокаменной. Однако... «Из обеспеченной семьи, где не приходилось думать о том, где взять кусок хлеба, я приехал в совершенно «голодный» (для себя) город. До поступления в Гнесинку жил попросту впроголодь, как-то подрабатывал, чтобы снимать комнату. Спасибо, выручали друзья и знакомые — приглашали в гости, поили и кормили». Но первые бастионы Москвы — экзамены в Гнесинский институт — были взяты. Конкурс в 40 человек на место Мурат преодолел и зажил незабываемой жизнью московского студента... Следующим покоренным Эверестом для него стал конкурс «Ялта-91». Насыров тщательно готовился к нему вместе с преподавателем Гнесинки — и получил Гран-при. Жюри — Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Лайма Вайкуле, Яак Йоала — оказалось единодушно в своем решении, поставив наивысшую оценку казахскому пареньку, который первым из всех конкурсантов замахнулся на исполнение хита Аллы Пугачевой. Тем не менее, абсолютная победа на конкурсе еще не означала мгновенного вознесения на звездный Олимп. Кое-какие предложения появились, но через некоторое время всё рассыпалось. Отчаявшийся Мурат решил было отказаться от всеобъемлющей славы: «Тогда я подумал, что можно иметь свою публику, не гоняясь за популярностью — и устроился петь в кабаке. Это был тяжёлый труд. Но многим нравилось то, что я делаю, и меня стали приглашать в другие места». Так, в одном из клубов в сигаретном дыму разглядели друг друга земляки: Мурат познакомился с группой «А'Cтудио». Разумеется, братья-казахи не могли не помочь и представили молодого алма-атинца тогда еще только начинавшему продюсеру Арману Давлетярову. После нескольких выступлений на шоу-тусовках Мурата Насырова открыла для себя богема столицы, а с выходом в свет дебютного альбома «Кто-то простит...» и широкие меломанские массы. Источник: официальный сайт Мурата Насырова.