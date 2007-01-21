Животные инстинкты Бьянки (ФОТО)

Певица Яна Липницкая, известная поклонникам как Бьянка, до конца января планирует сделать липосакцию живота. Прекрасно зная о том, что врачи рекомендуют делать подобные операции в уже зрелом возрасте, 20-летняя звезда r’n’b без опасения решилась на этот шаг. - Я с ужасом поняла, что не влезаю ни в один концертный костюм, а они у меня все очень откровенные, - рассказала «Z» расстроенная Бьянка. – А все мои платья открывают живот, который стал выглядеть так, будто я в положении. Оказалось, Яна сильно поправилась из-за серьезного гормонального сбоя, а чтобы привести себя в порядок c помощью тренировок в зале, ей не хватает времени.