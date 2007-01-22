Абдулов подал в суд на газету

Александр Абдулов подал в суд на популярное издание, опубликовавшее информацию о женитьбе актера на его подруге Юлии Некоторые подробности личной жизни, о которых сообщила газета, возмутили Александра Гавриловича. Именно поэтому он и решил обратиться в суд. «Только не надо делать из меня борца с прессой, — заявил Абдулов журналистам «Московского комсомольца». — Ни в коем случае: пресса у нас замечательная, у меня много друзей-журналистов, которые пишут серьезные статьи; которых читаешь и видишь, что мозги есть у человека. Я не против прессы, я против пересказа того, что тетя Дуся рассказала в подъезде. Честное слово, некоторые газеты просто закрыл бы. А уж если, ребята, вы хотите писать такую чушь собачью, то платите деньги. Вы ведь на мне зарабатываете!» В качестве компенсации за моральный ущерб Абдулов собирается получить 100 тысяч долларов.