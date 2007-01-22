Мода на гитары

В крупнейшем британском универмаге Harrods совсем скоро откроется уникальная выставка «Born to Rock», посвященная музыкальной индустрии и ее влиянию на массовое сознание. В экспозиции будут представлены электрические гитары и другие музыкальные инструменты, повлиявшие на формирование современной культуры. В оформлении уникальной коллекции, которую с 29 января смогут оценить все ценители моды и искусства, помимо известных деятелей мировой музыкальной сцены приняли участие и многочисленные модные иконы. Одним из главных экспонатов, который привлек внимание общественности еще задолго до открытия выставки, стала электрическая гитара, над которой вместе поработали популярный канадский музыкант Брайан Адамс и главная супермодель современности Кейт Мосс. Мосс, известная своей давней любовью к сцене и не раз радовавшая поклонников музыки своими выступлениями на легендарном фестивале Glastonbury и в ночных клубах родного Лондона, с удовольствием приняла приглашение поучаствовать в создании выставки. Гитара от Адамса и Мосс будет украшена настоящими бриллиантами. Помимо супермодели свои дизайнерские гитары создали Дженнифер Лопес, фотограф Дэвид Лашапель, модельеры Диана Фон Фюрстенберг и Кристофер Бэйли. Все экспонаты, выставленные в специальном зале Harrods, будут впоследствии проданы на благотворительном аукционе, все средства от которого пойдут на помощь нуждающимся. Выставка «Born to Rock» продлится до 3 марта.