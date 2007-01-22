Джемма Уорд не будет участвовать в показах этого сезона

В этом сезоне Джемма Уорд (Gemma Ward), скоре всего, не будет принимать участия в традиционных подиумных показах, сделав исключение только для Парижа. Знаменитая модель сделает двухмесячный перерыв в работе, во время которого попробует свои силы в качестве актрисы. Действие фильма «Чёрный шар» («The Black Balloon»), режиссёром которого является Элисса Даун (Elissa Down), происходит на родине Джеммы, в Австралии. Картина рассказывает о попытках мальчика-подростка наладить контакт со своим братом-аутистом. Джемма исполняет роль подруги главного героя, девушки по имени Джекки (Jackie). «Ей очень весело, – говорит агент модели. – Над этим проектом она работает уже несколько лет, и съёмочная группа состоит их одних только австралийцев». В настоящее время Уорд является одной из самых востребованных моделей мира: в прошлом сезоне она открывала показы многих крупных марок и снялась в рекламных кампаниях Calvin Klein, Prada и Yves Saint Laurent.