Aquascutum запускает линию бизнес-одежды для женщин

Британский бренд Aquascutum собирается в скором времени представить на рынке новую линию бизнес-одежды для женщин под названием Women’s Personal Tailoring. В коллекцию войдут стильные вещи, предназначенные для офисных работников и выполненные из качественных материалов, таких как кашемир, трикотаж и шерсть: жакеты, узкие юбки, юбки в форме рыбьего хвоста, кашемировые пальто. Исполнительный директор компании Ким Уинсер (Kim Winser) надеется, что запуск новой линии в ближайшие три года повысит оборот Aquascutum с 100 до 250 миллионов фунтов. «Aquascutum была основана в 1851 году как марка мужской одежды, – говорит Уинсер. – Мы быстро прославились своими пальто, тренчами и костюмами и в 1900 году представили свою первую коллекцию женской одежды, что было естественным и логичным развитием бренда. Продажи женских пальто и тренчей были на высоком уровне много десятилетий. Нашим клиентам понадобилась новая услуга класса «люкс» – число женщин, занимающихся бизнесом, растёт из года в год и потенциально представляет собой огромный рынок. Лейбл Aquascutum очень привлекателен для деловых женщин, поскольку является синонимом успеха и власти, качества и роскоши. Они видят, что благодаря нам мужчины выглядит элегантно с точки зрения одежды, и тоже этого хотят! Я с нетерпением жду презентации этой услуги в сентябре».