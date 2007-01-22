Лайза Минелли полюбовно разошлась с супругом

Американская певица Лайза Минелли все-таки договорилась с супругом Дэвидом Гестом о "полюбовном" разводе. Как сообщает пресса, адвокатам сторон удалось урегулировать все существовавшие ранее разногласия. Развод состоится в ближайшие несколько недель в городе Мемфис. Адвокат Геста уточнила, что штат Теннесси был выбран местом расторжения брака потому, что местное законодательство предполагает упрощенную процедуру развода по взаимному соглашению сторон. Лайза Миннелли, дочь актрисы Джуди Гарланд и режиссера Винсента Минелли, всегда добивается поставленных целей. Так она получила статуэтку от Американской Киноакадемии, статуэтку Эмми, два Золотых Глобуса и три награды Тони. В свое время Лайза с успехом боролась с токсикоманией, лишним весом, а также с энцефалитом, который едва не привел к ее гибели. Напомним, что развод Минелли и Геста долгое время будоражил общественность. Так, Гест обвинял певицу в том, что она периодически избивала его, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Причем в результате нескольких таких семейных разборок несчастному мужчине пришлось лечь в больницу. Он подал иск на 10 миллионов долларов в качестве компенсации. Однако суд отклонил иск на том основании, что врач Геста не смог опровергнуть заявление врача Минелли, в котором утверждалось, что периодические головные боли несчастного являются следствием заболевания герпесом, а не побоев. Миннелли не осталась в долгу и подала встречный иск, обвиняя мужа в незаконном присвоении ее доходов в определенное время их совместной жизни. В ответ Гест заявил, что это Лайза должна ему кучу денег, поскольку он помог ей восстановить карьеру. Супруги зарегистрировали брак 16 марта 2002 года. Шафером на их свадьбе был Майкл Джексон, а подружкой невесты - Элизабет Тэйлор.