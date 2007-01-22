Роберто Кавалли неравнодушен к Диме Билану

Герой «Евровидения» певец Дима Билан получил роскошный презент от всемирно известного дизайнера Роберто Кавалли. Именитый кутюрье не скрывает своего восторженного отношения к российскому певцу и его творчеству: в доказательство Роберто подарил Диме шикарную брошь. Роберто Кавалли преподнес украшение герою «Евровидения-2006» неожиданно, после того как Дима презентовал дизайнеру олимпийский значок. «Ответная» брошь из металла и драгоценных камней в форме змеи сразила Диму наповал: - Это просто бесценный подарок, ведь его подарил мне сам Кавалли! – говорит "ТД" обескураженный певец. – Мне очень приятно не только то, что я получил такой сюрприз, но и то, что внес посильную лепту в популяризацию Олимпийских игр в Сочи. На званый гала-ужин Кавалли Билан приехал со своим продюсером и фавориткой дизайнера Яной Рудковской, а также новоприобретенным другом - Евгением Плющенко. Две звезды – Дима и Женя – познакомились в Лондоне на фестивале «Русская зима», и уже через день вместе веселились в Милане. 66-летний законодатель моды, Кавалли прыгал как ребенок, приговаривая, что он рад видеть у себя в гостях «русский десант». Оказалось, что на полочке «избранное» у него дома стоит диск Билана, и по вечерам маэстро до дыр заслушивает пластинку. Уличить Роберто в показном гостеприимстве никак не удалось: изредка подходя к остальным гостям вечеринки, дизайнер все время не покидал столик Яны с Димой, фотографировал их на личный фотоаппарат в домашнюю коллекцию, знакомил со своими близкими друзьями и отплясывал, как двадцатилетний лихач. Напомним, что раньше основной фигурой, которая упоминалась рядом со словами «Россия и Роберто Кавалли», был Филипп Киркоров. Певец при каждом удобном случае встречался с дизайнером и строил много планов по дальнейшему сотрудничеству. Утверждать, что сеньор Кавалли сменил фаворита, в поп-тусовке не берутся, но фанатичная привязанность Роберто к Билану и Яне Рудковской – налицо.