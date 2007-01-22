Фриске вернулась к прежней любви (ФОТО)

Певица променяла состоятельного француза на «аварийщика» Алексея Серова Личная жизнь обольстительной Жанны Фриске всегда была покрыта тайной. Красавица нарочито скрывает от прессы, кому принадлежит ее сердце. Из последних романов певицы особо обсуждалась интрижка с известным олигархом, пострадавшим в страшной аварии в Ницце Сулейманом Керимовым. Напомним, ходили слухи, что Жанна была одной из подружек богатея, и пока французские власти не обнародовали, что в машине с олигархом находилась теледива Тина Канделаки, в тусовке шептались, что попутчицей Керимова была именно Фриске. {1} Однако «КП» удалось узнать, что роман с Керимовым у Жанны был непродолжительным. По слухам, певица ответила на ухаживания олигарха в период размолвки со своим молодым человеком, французским продюсером Сирилем Лункевичем. - Жанна и Сириль жили вместе около двух лет. Правда, она его страшно ревновала. Особенно когда Сириль увлекся на съемках проекта Первого канала «Большие гонки», который он продюсирует, актрисой Мариной Александровой, - поделилась с «КП» подруга певицы. Но недавно они расстались уже по вине Жанны. Она вернулась к прежнему любимому мужчине, с которым встречалась аж три года назад! К Леше Серову из группы «Дискотека Авария». Говорят, что примирение с бывшим женихом произошло во время совместной работы над хитом «Малинки», который Жанна спела вместе с ребятами из «Аварии». Парочка пока умалчивает о своем романе. К тому же Серов еще не развелся со своей женой домохозяйкой Еленой Фирсовой.