Мурата Насырова вовлекали в секту

22 января 2007, 12:30

Довольно долгое время Мурата продюсировала компания “Медиастар”. Уже несколько лет, как фирма развалилась. И, как утверждают некоторые фигуранты дела, одной из причин заката поп-империи стал тот факт, что артистов и их ближайшее окружение вовлекли в религиозную секту, пишет «Московский Комсомолец». Александр Толмацкий, экс-продюсер “Медиастар”: — Да, это была жесткая история. Наш сопродюсер Арман Давлетьяров, с которым Мурат когда-то приехал из Алма-Аты, собирал ребят на какие-то сеансы внушения. Все это проходило под эгидой “сплочения коллектива”. Но это точно была секта, причем секта известная, крупная. У них ведь принцип какой: сначала вовлекают в свои ряды топ-менеджера солидной компании, а потом уже этот топ-менеджер под угрозой увольнения приобщает и остальных. Точно не скажу, состоял ли Мурат в этой секте, но, по-моему, Арман и администратор Насырова Александр Скурихин — он раньше водителем у нас работал — его активно окручивали. Арман Давлетьяров, экс-сопродюсер “Медиастар”, друг Насырова: — Какая секта?! Толмацкий все выдумывает. Мурат же правоверный мусульманин, его папа был имамом. Да, последнее время Насыров стал более религиозным, каждую неделю по пятницам ходил на молитву в мечеть. Какая моя версия случившегося? Наша версия — ребят, которые с ним работали, жены Наташи — несчастный случай. Он был дома, с семьей: дети, теща — только жена уехала по делам. Они собрались в зале, вместе смотрели телевизор. Но тут изображение стало барахлить — в этот день шел сильный ливень, — Марат вышел на балкон и полез поправлять антенну. Поскользнулся и сорвался вниз… Никаких проблем и переживаний у него не было. Только что с Наташей они вернулись из Норвегии — то есть в семье все было замечательно. Так же и в работе: он записывал новый альбом, 2 и 3 марта должны были состояться его выступления в Алма-ате. Ирина Салтыкова: — Замечательный Мурик был человек. Какие наркотики и алкоголь? Нормальный он человек был! Понимаете, если чем-то и “баловался”, то внешне никогда этого не видно. У творческих людей жизнь такая, что впасть в депрессию немудрено. Человек отчаивается. Видимо, у него долго длилось это состояние. Ну, может, он и выпил немного. Мы же все пьем. Трудно судить… Только он знает, как ему больно было. Может, он и пробовал наркотики. Но кто не пробовал? Многие грешны. А алкоголь? Пил как все. Я корю себя за то, что не позвонила ему на день рождения. Они же с моей Алисой в один день родились — 13 декабря. Я забегалась, декабрь — такой месяц сложный. Все думала — потом Мурику позвоню. Так и не успела. В последний раз мы с ним в начале декабря виделись в “Метелице”. Он как всегда детьми своими хвалился, семьей. Но мужчине, который должен содержать семью, сложно в шоу-бизнесе. Популярность делает такой кульбит с человеком. Сначала взлет, потом падение. Вот и выпадает человек из жизни. Дмитрий Маликов: — Он в Ашхабаде служил и даже ушел однажды в самоволку, чтобы попасть на мой концерт. Полтора года назад мы в Хабаровске были. Он там нас фотографировал, говорил — на память. Были наверняка слабости. Я знал только про алкоголь. Но он никогда сильно не пил — чтоб до запоя. В творчестве был не до конца удовлетворен. Он к жизни мудро подходил. Своя философия была: никогда не надо расстраиваться и все, что происходит, воспринимать спокойно. В Москве недавно виделись с ним, он все про дочку мою спрашивал. Они ж с его сыном ровесники. Наташа Королева: — Мы с Муратом перед Новым годом в передаче “Слава Богу, ты пришел!” снимались. Он смеялся, радовался, шутил. Ничего в поведении его особенного не заметила. Но ведь чужая душа — потемки. О творчестве мы с ним не говорили, все больше о жизни — все у него хорошо было. Единственное, что я тогда заметила, — он немного поправился. Да и все. Раиса Чапала, бывший пресс-атташе Насырова: — С Муратом мы познакомились почти десять лет назад. Мурат произвел на меня прекрасное впечатление. Рядом с ним такая же юная красавица жена Наташа, в которую Мурат пылко влюбился еще в училище. Он рассказывал мне о страсти, с которой преследовал ее. Рассказывал, что его родители, уйгуры, мусульмане, сначала не признавали невестку, но потом полюбили и ее, и внучку Лию. О том, что благодаря строгому воспитанию отца он не знает, что такое сквернословие, равнодушен к алкоголю, обожает музыку, женщин, хорошую компанию, любит детей. Спустя много лет, став пресс-атташе компании “Медиастар”, я снова встретила Мурата, и он предложил поработать с ним лично. Был таким же милым, добрым, вежливым, мягким, улыбчивым парнем. За это время с ним случалось разное. Мурат мечтал обзавестись в Москве квартирой. Но пропали деньги в какой-то строительной компании — это был серьезный удар для молодого музыканта. Не хорошо сложились отношения с первым продюсером. После дуэта с Аленой Апиной в жизни певца так и не появилось ни одной звездной песни. Он делал было попытку записать дуэт с супругой и превратить Наташу в поп-звезду Селену. Ведь они вместе заканчивали Гнесинское училище, она профессиональная певица. Но все так и закончилось ничем. Мурат вкладывал деньги в клипы, участвовал в звездных концертах. Но оставался “мальчиком”, который “хочет в Тамбов”… А разговоры, что, дескать, он был под кайфом и давно лечился от наркозависимости, — это просто разговоры. Зависимость от сцены, жажда славы — это часть личности артиста, которая не лечится. И ломки в состоянии печали — похуже, чем от наркоты. Что бы ни написали в медицинском заключении, мне очевидно, что Мурат Насыров был плохо приспособлен для жизни в той среде, куда попал. С хорошим воспитанием и мягким характером, без волчьего оскала — нечего делать в шоу-бизнесе! Знаете, дочка звала его Бутятик… Светлая память тебе, Муратик!

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