Семейная трагедия Анастасии Стоцкой

В семье певицы Анастасии Стоцкой и ее брата, актера Павла Майкова, есть традиция: по воскресеньям они собираются все вместе в доме родителей. В этот день мама Анна Семеновна печет пироги, и все домашние общаются друг с другом. Правда, теперь это мероприятие омрачается семейной трагедией Павла Майкова. Напомним, звезда сериала "Бригада" несколько лет назад женился на актрисе Екатерине Масловской. У супругов родился сын Даниил, но примерным семьянином Павел не стал. Он увлекся актрисой Марией Саффо и ушел от жены. А осенью прошлого года Майков заключил официальный брак с возлюбленной. Теперь бывшая жена артиста запрещает ему видеться с маленьким сыном, и это стало настоящей трагедией для всей семьи Стоцких. Раньше малыш тоже был участником воскресных посиделок у бабушки и дедушки, пишет журнал "7 дней". Павел до сих пор не понимает, почему бывшая жена запретила ему общение с сыном, ведь сам развод состоялся полтора года назад и прошел довольно спокойно. "Об этом невозможно молчать – страдают все: и ребенок, и я, и мои родители, и сестра... Мы все очень любим Даню. Но, увы, Катю мне не удается переубедить. Разумеется, в суд я не пойду. Зачем? Делить ребенка и тем самым его травмировать? Ему от переживаний будет только хуже. Его мама зачем-то мстит мне, а об интересах сына не думает. Бог ей судья. Время расставит все по своим местам", - говорит Павел. Настя Стоцкая тоже очень переживает за брата. "Сейчас все еще слишком свежо, - высказала она свою точку зрения на проблему, - но потом Катя успокоится, и Даня опять будет с нами". "Мы с мужем очень скучаем по Даньке, - переживает мама Павла и Насти Анна Семеновна. – тем более он у нас единственный внук". Новых пополнений в семействе Стоцких пока не ожидается. Настя и ее возлюбленный Алексей Секирин пока заняты карьерой, Павел с женой Марией Саффо тоже пока не собираются заводить детей.