Сэлма Хайек и Сид Гэнис объявят номинантов на премию «Оскар»

Номинантов на премию "Оскар" объявят голливудская актриса Сэлма Хайек и президент Американской киноакадемии Сид Гэнис. 23 января 2007 года они объявят претендентов по 10 категориям из 24 существующих. Это произойдет на пресс-конференции в Samuel Goldwyn Theater в Беверли-Хиллз в присутствии представителей СМИ со всего мира. Вскоре после объявления номинантов, 27 января, в Беверли-Хиллз начнутся официальные просмотры претендентов на получение самой престижной кинопремии. Также пройдут сеансы в Лондоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско, сообщает Coming Soon. Победители, которых выберет большое жюри, будут чествоваться 25 февраля в кинотеатре Kodak в центре Hollywood & Highland. По мнению критиков, уже можно назвать фаворитов грядущего награждения. Среди них – Хелен Миррен (Helen Mirren), которая, вероятно, будет номинирована на премию "Оскар" как "лучшая актриса". Об этом позволяет заявлять тот факт, что она стала обладательницей "Золотого глобуса" за роль в фильме "Королева" (The Queen). Также среди возможных претендентов называют режиссера Мартини Скорсезе (Martin Scorsese) за фильм "Отступники" (Departed) с Леонардо ДиКаприо, Мэттом Дэймоном и Джеком Николсоном в главных ролях. Ведущей 79-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар" впервые станет актриса Эллен ДеДженерес (Ellen DeGeneres), у которой, однако опыт проведения подобных мероприятий есть (она имеет собственное ток-шоу и дважды вела церемонию награждения Emmy). Премия "Оскар" - ежегодная награда Американской академии киноискусств. "Оскар" присуждается за достижения в различных областях кино в 24 номинациях (лучший фильм, лучшая мужская и женская роли, лучший режиссер, лучший сценарий, лучшая работа художника, лучшая операторская работа, лучший анимационный фильм, лучший документальный фильм и других).