Наталья Орейро родила дочку!

Счастливое событие свершилось в финале сериала «Ты - моя жизнь», показ которого завершился в Аргентине 9 января. Для аргентинских изданий это сейчас тема №1. Теленовелла Адриана Суара с участием Натальи Орейро и Факундо Араны - один из самых успешных проектов последних лет. На волне популярности продюсер даже увеличил количество изначально запланированных 229 серий до 231, оттянув финал нарезками из счастливых воспоминаний героев. …Милашка и Мартин становятся родителями. Причем героиня Орейро рожает девочку в один день с Констанцией, у которой рождается мальчик. Естественно, параллельно с главными персонажами свой кусочек счастья получают и все остальные хорошие герои. Плохиши же стройным шагом отправились за решетку. В последней серии герои предстают уже через много лет. Милашка снова в положении, а любовь-морковь крутят ее подросшая дочь Исабель и сын Кике - Энрике Мартин.