Пресняков поставил Подольскую на лыжи

Влюбленные провели неделю во французских Альпах В новогоднюю ночь и первую половину января Владимир Пресняков и его девушка певица Наталья Подольская, как и многие наши звезды, вкалывали на праздничных корпоративах. Заработав деньжат, парочка уехала на французский горнолыжный курорт Валь Торенс. Владимир Пресняков, который в прошлом году поставил на лыжи саму Примадонну, теперь провел мастер-класс с любимой Наташей. На Новый год Володя подарил невесте модный комбинезон и горные лыжи. После нескольких тренировок на спортивных базах в Подмосковье парочка улетела покорять французские Альпы. - Мы провели с Володей незабываемую неделю , - рассказала «КП» Подольская. - Володя на меня поначалу сердился, что я постоянно падаю, но потом к концу недели я даже осмелилась выйти на знаменитую «черную трассу». Покорив белоснежные альпийские вершины, артисты накануне отъезда отметили годовщину своего знакомства в уютном ресторанчике. Наташа призналась «КП», что именно на горнолыжном курорте Валь Торенс ровно год назад зародился ее роман с Пресняковым. Правда, без небольшой ссоры не обошлось. За праздничным ужином певица призналась Володе, что хочет сделать татуировку с инициалами возлюбленного на своей соблазнительной филейной части тела. Пресняков отреагировал на такой широкий жест девушки агрессивно, мол, татушка на таком интимном месте - это верх вульгарности. Пришлось Подольской пообещать, что она откажется от этой затеи. {1} - Ничто не омрачит нашего счастья! Любимый научил меня кататься на лыжах, каждый день признавался в любви, носил на руках. А что еще девушке для счастья надо? - поделилась с «КП» Наташа. Вернувшись из Франции, Подольская и Пресняков практически сразу улетели отдыхать в Майами, откуда вернутся через пару дней. Парочка пока не собирается под венец, говорят, что и без пресловутого штампа в паспорте чувствуют себя счастливыми.