Известная украинская певица Мария Бурмака сломала руку во время съёмок телепередачи. «Я с детства люблю кататься на коньках, и у меня это довольно неплохо получается» – рассказывает Мария. «Каток не был переполнен, и пожаловаться на качество льда я тоже не могу. Неудачное столкновение с молодой парой и результат - закрытый перелом руки и отложенные концерты. К тому же, мы собирались снимать клип, съемки которого тоже пришлось отложить. Надеюсь, моё вынужденное отсутствие не будет долгим, хотя врачи сказали: - «В гипсе рука должна находиться, как минимум, три недели!». Источник: Прес-служба Марії Бурмаки