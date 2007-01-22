Бейонсе Ноулес из дома выходит тайком

Бейонсе Ноулес любит тайком ходить по магазинам. Певица и актриса сказала в интервью: ” Бывают моменты, когда мне просто нужно на волю.” Бейонсе поделилась секретом с журналом “Bild”, что она в тайне от телохранителей убегает из дома и просто идёт за покупками в магазины. Но при этом жалуется: ” В магазине я могу всего лишь минут 30 находиться, потом меня окружают поклонники и папарацци.” При этих похождениях Бейонсе Ноулес не устраивает маскарада ради неузнаваемости, одевает только шляпу и солнцезащитные очки.