Автомобиль Эминема продадут с аукциона

Автомобиль американского рэпера Эминема Ford Mustang 1999 года выпуска повторно продадут с аукциона Впервые "звездный" Mustang был выставлен на интернет-торги в 2003 году. Тогда кабриолет приобрела семья 12-летней Кортни Виттенберн, владеющая многомиллионным состоянием. Покупка обошлась им в 27 900 долларов. Кабриолет Ford Mustang 1999 стал первым приобретением Эминема после выхода его первого музыкального альбома. Рэпер изменил оригинальный красный цвет авто на пурпурный. Автомобиль даже "засветился" в клипе "Purple Pills" ("Пурпурные таблетки"), название которого впоследствии сменили на более корректное – "Purple Hills" ("Пурпурные холмы"), пишет AutoNews.