Любовь Полищук пришла бы в ужас

Настоящей сенсацией Одиннадцатого фестиваля архивного кино «Белые столбы-2207», проводимого Госфильмофондом России при поддержке ФАККа, станет показ фильма Ивана Миколайчука «Вавилон.ХХ». В этой картине, снятой в 1979 году, свою главную и лучшую роль сыграла безвременно Кадр из фильма «Вавилон.ХХ» ушедшая и недооцененная Любовь Полищук. Лента Миколайчука, снятая по роману Земляка «Лебединая стая», и в те годы прошла вторым экраном, а в последнее десятилетие о ней и вовсе почти забыли по известным причинам. В этой поэтической притче рассказывается о том, как в бурные революционные годы в украинское село Вавилон приходит матрос с «Авроры» Клим Синица, чтобы создать там коммуну. Но местные богатеи не хотят мириться с новыми веяниями и готовят коммунарам жестокую расправу… В этом захватывающем фильме Любовь Полищук сыграла красавицу Мальву, которую захватили идеи революционного переустройства мира. В нынешнем году «Белые столбы» пройдут в укороченном виде – с 29 января по 2 февраля. Критиков и гостей ожидает немало интересного – ретроспектива «Конфронтация:шпионаж», малоизвестные картины с участием Лоуренса Оливье («Гордость и предубеждение») и Джона Уэйна («Аламо»). Будет показана последняя работа классика американского кино Роберта Олтмена – фильм 2006 года «Компаньоны». Заместитель директора «Госфильмофонда» Владимир Дмитриев особенно отметил французскую ленту «Манон», снятую Анри-Жоржем Клузо в 1949 году. По его мнению, этот фильм стал этапным не только для французского, но и для европейского кинематографа. И просто моветон, что столь знаменитая картина практически неизвестна в России даже среди профессионалов. Во время фестиваля «Белые столбы» состоится «круглый стол» о состоянии современного кино. Ожидается, что его посетят одни из создателей фильма «Сволочи» Армен Медведев и Геворг Нерсисян, которые поделятся уникальным опытом пробивания и освоения средств госбюджета на подобные ленты. Директор Госфильмофонда Николай Бородачёв сообщил, что журналистам будем предоставлена возможность убедиться в сохранности классики отечественного кино, в особенности фильмов Сергея Герасимова и Сергея Бондарчука – как негативов, так и позитивов. «Меня крайне удивляет и возмущает заявление бывшего директора Московского кинофестиваля Рената Давлетьярова, что отсутствие на нём юбилейной ретроспективы фильмов Сергея Герасимова связано с невозможностью получить из Госфильмофонда качественные копии картин, - заявил Бородачёв «Правде.Ру» - Никто в связи со столетием великого режиссера из дирекции фестиваля к нам просто не обращался». Позитивное впечатление от пресс-конференции, посвященной фестивалю «Белые столбы», изрядно подпортило питейно-культурное мероприятие после нее. В фойе кинотеатра «Иллюзион» было накрыто два стола. На одном прессе предлагались в пластиковых тарелках и рюмках дешевая и не совсем свежая колбаса и подозрительного качества водка, от которой некоторым даже поплохело. Другой стол был сервирован по высшему разряду, на нем стояли дорогие напитки и изысканные блюда, а предназначался он для руководства Госфильмофонда и его ближайших друзей. Карауливший второй стол гражданин, похожий на Фантомаса, на недоуменные вопросы прессы отвечал: «Ну это для тех, кто почище-с…Для начальства нашего. Сами понимаете, шеф заехал…» Думается, что Любовь Полищук, немало настрадавшаяся от номенклатурного хамства в оные годы, пришла бы в ужас и возмущение от столь публичного и циничного деления людей на избранных и плебеев. Как можно судить по знаменитому фильму «Любовь с привилегиями» с ёё участием, она была искренней противницей подобных нравов.