Любовь Полищук пришла бы в ужас

22 января 2007, 13:55

Настоящей сенсацией Одиннадцатого фестиваля архивного кино «Белые столбы-2207», проводимого Госфильмофондом России при поддержке ФАККа, станет показ фильма Ивана Миколайчука «Вавилон.ХХ». В этой картине, снятой в 1979 году, свою главную и лучшую роль сыграла безвременно Кадр из фильма «Вавилон.ХХ» ушедшая и недооцененная Любовь Полищук. Лента Миколайчука, снятая по роману Земляка «Лебединая стая», и в те годы прошла вторым экраном, а в последнее десятилетие о ней и вовсе почти забыли по известным причинам. В этой поэтической притче рассказывается о том, как в бурные революционные годы в украинское село Вавилон приходит матрос с «Авроры» Клим Синица, чтобы создать там коммуну. Но местные богатеи не хотят мириться с новыми веяниями и готовят коммунарам жестокую расправу… В этом захватывающем фильме Любовь Полищук сыграла красавицу Мальву, которую захватили идеи революционного переустройства мира. В нынешнем году «Белые столбы» пройдут в укороченном виде – с 29 января по 2 февраля. Критиков и гостей ожидает немало интересного – ретроспектива «Конфронтация:шпионаж», малоизвестные картины с участием Лоуренса Оливье («Гордость и предубеждение») и Джона Уэйна («Аламо»). Будет показана последняя работа классика американского кино Роберта Олтмена – фильм 2006 года «Компаньоны». Заместитель директора «Госфильмофонда» Владимир Дмитриев особенно отметил французскую ленту «Манон», снятую Анри-Жоржем Клузо в 1949 году. По его мнению, этот фильм стал этапным не только для французского, но и для европейского кинематографа. И просто моветон, что столь знаменитая картина практически неизвестна в России даже среди профессионалов. Во время фестиваля «Белые столбы» состоится «круглый стол» о состоянии современного кино. Ожидается, что его посетят одни из создателей фильма «Сволочи» Армен Медведев и Геворг Нерсисян, которые поделятся уникальным опытом пробивания и освоения средств госбюджета на подобные ленты. Директор Госфильмофонда Николай Бородачёв сообщил, что журналистам будем предоставлена возможность убедиться в сохранности классики отечественного кино, в особенности фильмов Сергея Герасимова и Сергея Бондарчука – как негативов, так и позитивов. «Меня крайне удивляет и возмущает заявление бывшего директора Московского кинофестиваля Рената Давлетьярова, что отсутствие на нём юбилейной ретроспективы фильмов Сергея Герасимова связано с невозможностью получить из Госфильмофонда качественные копии картин, - заявил Бородачёв «Правде.Ру» - Никто в связи со столетием великого режиссера из дирекции фестиваля к нам просто не обращался». Позитивное впечатление от пресс-конференции, посвященной фестивалю «Белые столбы», изрядно подпортило питейно-культурное мероприятие после нее. В фойе кинотеатра «Иллюзион» было накрыто два стола. На одном прессе предлагались в пластиковых тарелках и рюмках дешевая и не совсем свежая колбаса и подозрительного качества водка, от которой некоторым даже поплохело. Другой стол был сервирован по высшему разряду, на нем стояли дорогие напитки и изысканные блюда, а предназначался он для руководства Госфильмофонда и его ближайших друзей. Карауливший второй стол гражданин, похожий на Фантомаса, на недоуменные вопросы прессы отвечал: «Ну это для тех, кто почище-с…Для начальства нашего. Сами понимаете, шеф заехал…» Думается, что Любовь Полищук, немало настрадавшаяся от номенклатурного хамства в оные годы, пришла бы в ужас и возмущение от столь публичного и циничного деления людей на избранных и плебеев. Как можно судить по знаменитому фильму «Любовь с привилегиями» с ёё участием, она была искренней противницей подобных нравов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять