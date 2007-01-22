Независимые музыканты объединились против MySpace и YouTube

По заявлению инициаторов проекта, в их ближайших планах – поднятие вопроса о законности распространения медиа-контента такими сервисами, как MySpace и YouTube, а также им подобными. Группа независимых звукозаписывающих компаний, объединенных в проекте под названием Merlin, намеревается начать борьбу за авторские права именно с них. По заявлению организаторов проекта Merlin, сервисы, подобные MySpace и YouTube, наносят ощутимый ущерб молодым музыкантам, чьи авторские права нарушаются посредством распространения их видео при помощи всевозможных интернет-сервисов, подобных вышеуказанным. Исполнительный директор Merlin Чарльз Калдас (Charles Caldas) заявил, что в будущем проект обещает стать "пятым мэйджор-лэйблом, который призван защищать интересы бедных родственников". Под этим высказыванием он понимает тех музыкантов, которые не находятся "под крылом" таких гигантов звукозаписывающей индустрии, как Vivendi's Universal Music, Sony BMG, EMI Group и Warner Music, сообщает Dotmusic. Сообщается также, что само агентство не нацелено на получение дохода, его спонсорами выступят частные лица и организации. Кроме того, свою поддержку Merlin уже выказали всевозможные организации из Европы, Канады, Бразилии, Новой Зеландии и Австралии. В обязанности Merlin будет входить, среди прочего, заключение контрактов на распространение материалов независимых артистов на таких сервисах, как MySpace и YouTube. Первая сделка, по словам представителей Merlin, состоится уже на этой неделе.