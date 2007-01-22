Фальшивая популярность Софии Ротару

По словам людей, давно знакомых с певицей Софией Ротару, ее сценический образ – это продолжение ее реальной сущности. В жизни София Михайловна такая же мягкая и наивная, как и на сцене. Олег Непомнящий, который в советские времена работал со многими эстрадными артистами, рассказал забавную историю, как нельзя лучше иллюстрирующую исключительную наивность Ротару. "Соня всегда была потрясающей души человеком, - говорит Непомнящий в интервью "МК-атмосфере". - Причем она одна из немногих известных мне певиц, чей сценический образ является продолжением ее реального лица. Мягкая, трогательно-наивная. Как-то в одном казахстанском городке произошел показательный случай. У Сони заболело горло, и мы все вместе заскочили в аптеку – купить кодеин, средство от кашля. А буквально накануне Ротару серьезно поспорила с супругом. Тот утверждал, что Соне надо менять репертуар, чтобы стать более популярной. Она стояла на своем: мол, меня и так знают и любят". В результате популярность Ротару, по крайней мере, среди местных жителей, оказалась фальшивой. "И вот после покупки нескольких упаковок лекарства только Соня отошла от прилавка, к ней бросился молодой человек, - вспоминает бывший директор певицы. - Завороженно глядя на нее, он упал на колени и протянул руки. – Вот видишь, – торжествующе обернулась певица к мужу. – Я была права, меня знают и любят. В этот момент аптекарша пыталась привлечь внимание, выкрикивая на ломаном русском: – Нет! Нет таблетки! Это наркоман! – Мне не важно, как его зовут, пусть Наркоман. Но теперь вы понимаете, что я популярна. Наивная душа, она даже не догадывалась, зачем этот парень стоял перед ней на коленях".