Зять Юлии Тимошенко обессилен

Рокер и по совместительству зять экс-премьер-министра Украины Тимошенко Шон Карр заглянул со своей группой «ДВС» в Ивано-Франковск. Цель – концерт в рамках всеукраинского тура. Но видать, Украина оказалась не по зубам британскому рокеру. Во всяком случае, в Ивано-Франковск он прибыл, мягко говоря, не в лучшем виде. Когда Шон Карр вышел из джипа стального цвета, встречающие даже слегка испугались за его здоровье. «Устал», - объяснил пиар-менеджер, потому что дорога оказалась очень тяжелой. Сил у рокера не хватило даже на репетицию. А еще британец был недоволен тем, что публика его принимала исключительно как зятя Тимошенко, а не как рок-звезду, каковой он себя считает. Карр разобиделся настолько, что даже отказался от запланированной встречи с журналистами. Тем не менее концерт в Ивано-Франковске состоялся. Сотни экстравагантных подростков пришли на рок-взрыв. Шон Карр выступал полураздетым. Кроме британского рока, он исполнил гуцульские коломийки. Именно их местная молодежь и приняла «на ура». Следующий пункт рок-взрыва от Шона Карра – Тернополь.