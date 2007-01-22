Аллегровой стукнуло пятьдесят пять

Ирина Аллегрова решила не устраивать пышного торжества по случаю своего 55-летия. А просто накрыла праздничный стол, за который собрала только свою семью. Дочь Лола преподнесла звездной маме дорогие украшения из золота, которые певица давно себе присмотрела, но не решалась купить. Но больше всего по душе Аллегровой пришелся неожиданный презент ее десятилетнего внука, пишет газета «Твой день». Саша подарил своей бабушке модель настоящего корабля, которую сделал своими руками. - Когда мне будет много лет, я тебе подарю настоящую яхту, – протягивая певице подарок, сказал внук. - Ага, купленную на мои деньги, - шутливо ответила ему Аллегрова.