Волочкова собралась под венец

Самым неожиданным подарком на день рождения Анастасии Волочковой стало золотое кольцо с бриллиантами, подаренное ее женихом Игорем Вдовиным. Ничего, казалось бы, удивительного – получить украшение в подарок, но, пишет "Твой ДЕНЬ", кольцо оказалось обручальным. Разговоры о предстоящем звездном браке ходили давно, и уже была назначена дата свадьбы – 2 июня, но официального предложения Настя так и не получала. Влюбленная пара рассказала, что свидетелем на церемонии бракосочетания станет крестный отец их полуторагодовалой дочки Арины - президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Весь праздничный вечер в ресторане Savoy, посвященный ее 31-летию, Волочкова сияла от счастья и не расставалась с будущим мужем. Даже поздравления от гостей пара принимала вдвоем. Поздравить скандально известную балерину пришли только самые близкие друзья, среди которых оказались экономист–олигарх Владимир Потанин и Андрей Малахов. Практичный телеведущий подарил Насте, входящей в число "его любимых блондинок", конверт с деньгами, большинство других гостей приходили с букетами и коробками, ни одну из которых Настя не вскрыла. Источник: www.rol.ru