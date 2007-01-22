Ukrainian Rock Awards: респект Диверсантам!

В субботу, 20 января, в одном из киевских клубов впервые в Украине состоялось вручение наград Ukrainian Rock Awards. В 12 номинациях соревновались 43 рок-коллектива со всей Украины. Самый большой урожай из 5 наград собрала группа Диверсанты из Киева. Ребята победили в таких номинациях как "открытие года", "лучший альбом", "лучшая англоязычная группа", "лучший текст песен" и "лучший женский вокал". Океан Ельзи признан лучшей рок-группой Украины. Кроме того, коллектив удостоился наград за лучшую песню и лучшее видео на композицию "Веселі, брате, часи настали". Группу ВВ наградили за существенный вклад в развитие рок-культуры. Лучшим панк-коллективом признали группу Йожики, а победу в номинации "лучшая хард-рок-группа" одержал ТОК из Днепропетровска. Коллектив Дороги меняют цвет из Полтавы признан лучшей фолк-группой. Почетным гостем церемонии награждения стал российский актер Гоша Куценко, который выступил на праздничном концерте вместе с российским рок-коллективом Anatomy of Soul. Победители Ukrainian Rock Awards были определены путем интернет-голосования, в котором приняло участие более 6,5 тыс. человек из Украины, стран СНГ, Канады и Польши. В течение двух месяцев все желающие могли прослушать песню, посмотреть видео всех участников конкурса в on-line режиме и проголосовать за понравившийся коллектив. По материалам news.uaportal.com