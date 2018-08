«Золотой глобус» увеличивает кассу малобюджетного кино

Престижная премия «Золотой глобус», которая в США считается своеобразной «репетицией» к вручению не менее престижной премии «Оскар», помогает картинам, которые не рассчитывали в прокате на оглушительный успех и не предполагали собрать большую кассу. Так например, картина «Stomp the Yard» по прежнему держится в рейтингах на очень неплохих местах, а картина «Последний король Шотландии» («The Last King of Scotland») вообще считается большим откровением. То, что этот фильм был замечен на вручении «Золотого глобуса», автоматически открыло ему дорогу во многие кинотеатры страны, расширив их количество до 495, и тем самым увеличив кассу картины. По приблизительным оценкам, только за период с пятницы по воскресенье лента сумела собрать в прокате 1,8 млн. долларов. Форест Уитакер (Forest Whitaker), который сыграл главную роль в этом фильме, был назван лучшим драматическим актером и считается претендентом на получение Оскара. Рейтинг картин по кассовым сборам, по состоянию на сегодняшний день выглядит следующим образом: 1. «Stomp the Yard», $13.3 млн. 2. «Night at the Museum», $13 млн. 3. «Dreamgirls», $8.7 млн. 4. «The Hitcher», $8.2 млн. 5. «The Pursuit of Happyness», $6.7 млн. 6. «Freedom Writers», $5.6 млн. 7. «Pan`s Labyrinth», $4.7 млн. 8. «Children of Men», $3.7 млн. 9. «The Queen», $3.7 млн. 10. «Arthur and The Invisibles», $3.1 млн.