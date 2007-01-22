Дикаприо: «Я не милашка»

В газете Newsweek опубликовано интервью с Леонардо Дикаприо (Leonardo DiCaprio). Общаясь с корреспондентом, актер главным образом жаловался на ту известность, которая пришла к нему после роли в фильме «Титаник», выпущенном в прокат в 1997 году. «Титаник» в один миг сделал его популярным, сильно изменив его жизнь, но не дал при этом никаких новых возможностей. Образ, созданный Дикаприо в оскароносном фильме был настолько силен и привлекателен, что навечно приклеился к актеру. Не смотря на множество других удачных ролей, его до сих пор считают этаким милашкой, кумиром подростков. Дикаприо заявил, что на время намерен прекратить сниматься в кино, хотя очень любит свою работу и считает, что нет другого вида искусства, которое так воздействовало бы на умы и сердца зрителей.