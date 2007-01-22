Сокурсницы уличили Жанну Фриске в обмане

Чем популярнее становиться в народе экс-солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске, тем больше интересных неизвестных фактов всплывает из ее личной жизни. Очередную историю поведали ее бывшие однокурсницы по Московской государственной юридической академии, где студентка Жанна Копылова проучилась аж четыре курса. И это при том, что во всех своих интервью Фриске заявляет, что закончила четыре курса МГУ факультета журналистики. — Жанка поступила в МЮИ вместе с нами в 1992 году, — вспоминает одна из ее однокурсниц в интервью «Шоу-бизнес.Ру». — Она сразу расположила к себе всех студентов, особенно представителей сильного пола. За ней все парни увивались, но она встречалась с Димкой, который сейчас на Петровке 38 работает. Но и это было, скорее всего, увлечение. Уже на третьем курсе у нее появился серьезный покровитель, некий бизнесмен Андрей. Она жила с ним гражданским браком. Их роман продолжался до тех пор, пока в клубе «Пилот» она случайно не познакомилась с Ольгой Орловой. Девушки тогда быстро нашли общий язык и стали дружить. Спустя какое-то время все в том же клубе она познакомилась с будущими инвесторами группы «Блестящие», которые заметили Жанну, лихо отплясывающую на танцполе. Будущая звезда российской эстрады и кино за это предложение сразу ухватилась. Она с головой ушла в репетиции и записи. Последнюю сессию четвертого курса Фриске полностью завалила, поскольку ей было не до учебы. Помню, как она пришла в день сдачи экзамена по Уголовному праву и рассказала, что скоро будет петь на эстраде. Мы конечно в тот момент не верили в ее успех, но отговаривать не стали. Ее выгнали летом 1996 года. А уже зимой на радиостанциях зазвучал первый хит группы «Блестящие», и он вошел в сборник «Союза». Кроме того карьера Жанны несколько раз была под угрозой, из-за строгого отца, который был против ее постоянного оголения на сцене. Но благодаря маме она продолжала выступать.