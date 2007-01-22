«Порно-оскары» раздали достойным

В рамках международной выставки eXpo-2007, которую каждую зиму проводит компания AVN, специализирующаяся на развлечениях "для взрослых", в Лас-Вегасе состоялась 24-я церемония вручения премии AVN – порнографической версии "Оскара", сообщает NEWSru Israel. Призы в ней были присуждены в 118 номинациях и представлены от 5 до 20 кандидатов в каждой категории. Наибольшее количество «Оскаров» собрал фильм «Охотницы за мужчинами»: он завоевал 6 главных призов фестиваля – за лучший фильм, за лучшую режиссуру, за лучший сценарий, за лучшие актерские работы и за лучшую сцену в одном из специфических жанров. Победителями же в номинациях "лучшие актер" и "лучшая актриса" в фильме "Охотницы за мужчинами" стали 45-летний Рэнди Сперс и его партнерша Джессика Дрейк.