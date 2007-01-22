Абдулов требует 100 тысяч долларов за статью о тайной женитьбе

Актер Александр Абдулов судится с журналистами популярного издания, которое опубликовало статью о его взаимоотношениях с женщинами, пишет "Московский комсомолец". Иск был подан в Савеловский суд еще в канун Нового года, однако известно о нем стало только сейчас. Как пишет МК, свой моральный ущерб актер оценил в 100 тысяч долларов. Издание не уточняет, с какой газетой судится Абдулов, но обнародовало название статьи и время ее публикации. По данным МК, публикация "Александр Абдулов женился" появилась в декабре. Как удалось выяснить "Ленте.Ру", статья с таким названием появилась 14 декабря в "Комсомольской правде". В материале утверждалось, что новой супргой Абдулова стала Юлия Игнатенко, бывшая жена его друга. Александр Абдулов уже судился с изданиями, публиковавшими о нем статьи скандального содержания. В марте прошлого года актер пытался через суд отсудить 30 миллионов рублей у "Экспресс-газеты", однако суд оценил ущерб в 100 тысяч рублей.