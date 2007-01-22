Финальный аккорд Бори

Певец Борис Моисеев заканчивает писать свои мемуары с необычным названием «Птичка. Живой звук». - Книгу я пишу несколько лет, - рассказал «Z» Моисеев. - Идея возникла давно, но все как-то не клеилось с названием. Но однажды я обратил внимание на синиц, которые собрались в кормушке за окном: они весело щебетали, несмотря на мороз. После этого меня и осенило! В откровенной книге Борис повествует о жизни и о любви, о карьере и о друзьях. Страницы произведения даются Моисееву непросто из-за нехватки свободного времени и желания написать искренний роман. Теперь Моисееву осталось придумать лишь финал невыдуманной истории своей жизни.