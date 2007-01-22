Выбрана лучшая модель мира

На прошлой неделе в Нью-Йорке состоялся финал конкурса «Супермодель Мира» (Ford Supermodel of the World), победительнице которого открывается дверь на самые престижные подиумы. 48 финалисток, прошедших предварительный отбор, должны были показать свои умения и потенциал, демонстрируя самую разноплановую одежду из коллекций семи австралийских дизайнеров. В Skylight Studios, где проходило мероприятие, пожаловали самые яркие представительницы модельного бизнеса, среди которых – Кристалл Ренн (Crystal Renn), восходящая звезда мировых подиумов Шанел Иман (Chanel Iman ), манекенщица-легенда Кармен Делл'Орефиче (Carmen Dell’Orefice), победительница конкурса 2004 года Камилла Финн (Camilla Finn), а также наследницы империи Ford – Эйлин и Кэти Форд. Многие из гостей продемонстрировали весьма демократичный выбор одежды. Например, миллионерша Эйлин Форд надела костюм, который ей сшили 30 лет назад, 66-летняя Делл’Орефиче сочетала дизайнерские брюки и блейзер за $29, а Кристалл Ренн – пальто H&M и платье Dolce & Gabbana. Все они в один голос заявляли, что «вкус гораздо важнее денег», и рассказали о том, что любая модель должна уметь правильно сочетать эксклюзивные и недорогие вещи. Победительницей конкурса стала девушка из Голландии – Санне Нижхоф (Sanne Nijhof), которая получила главный приз – контракт с агентством на $250,000. Организаторы конкурса, как водится, поделились с журналистами тем, «насколько трудно было выбрать победительницу, ведь все девушки так красивы». И в очередной раз повторили прописные истины для любой красавицы, мечтающей покорить мировые подиумы: «Для любой модели самодисциплина, внутренняя энергетика и яркая личность гораздо важнее навыков дефиле и фотогеничной внешности».