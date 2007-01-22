Илья Кормильцев в критическом состоянии госпитализирован в Лондоне

Руководитель издательства "Ультра.Культура", а также автор множества песен группы "Наутилус Помпилиус" Илья Кормильцев в критическом состоянии госпитализирован в лондонский госпиталь Сент-Томас. Британские медики обнаружили у него запущенный рак позвоночника. Врачи говорят о четвертой, необратимой стадии заболевания, передает агентство "Новый регион". В то же время стало известно о том, что само издательство "Ультра.Культура" прекращает свое существование с 1 февраля 2007 года. Официальная причина закрытия не называется. По одной из неофициальных версий, издательство прекращает свою работу из-за финансовых трудностей. Однако, по словам единственного сотрудника, которого удалось застать в офисе "УК", администратора Оксаны, "Ультра.Культура", основанная в 2003 году как партнерское издательство группы "У-Фактория" (1992), недавно была продана. Назвать имя покупателя и объяснить, почему после продажи издательство было решено закрыть, сотрудница "УК" не смогла. В разные годы "Ультра.Культура" издавала произведения Эдуарда Лимонова, Гейдара Джемаля, Александра Проханова, Станислава Белковского, Бориса Кагарлицкого и многих других. Из-за специфической направленности издаваемых книг у руководителей "Ультра.Культуры" постоянно возникали проблемы с правоохранительными органами. Об этом сообщает "Газета.Ru".