Билан отказался общаться с Рижскими журналистами

Певец Дима Билан на днях пожаловал в Ригу с концертом. Он предстал перед поклонниками в образе а-ля Майкл Джексон: черная рубашка поверх майки, стильная шляпа. Исполнить своеобразную лунную походку он тоже не забыл. Перед своим выступление Билан не мало разочаровал местных акул пера, сообщив, что отказывается давать интервью. Мол, слишком вымотался на концерте в Талине. Неужели у паренька силенки кончились уже к третьей точке его турне, гадала пишущая братия (до Талина он попел еще и в Лондоне). Ну, наверное, выкладывается по полной программе! Увы, начало концерта выводы не подтвердило — явление Димы народу никак нельзя назвать ярким. А посему публика в состояние эйфории и экстаза не вошла, пишет местная газета «Телеграф». Остается предположить, что отказ Билана от интервью журналистам связан с его развивающейся звездной болезнью. К тому же популярный исполнитель почему-то не посчитал нужным, чтобы его кто-то разогревал. С семи вечера (когда запустили людей) и до начала десятого (когда началось само действо) в Arena Riga звучала различная танцевальная музыка. Разгуливали по площадке гламурные девушки и юноши, косящие под кумира — клоны в белых облегающих маячках со значком Playboy. В это время самые большие фанаты лихо выделывали брейк, будто надеясь, что их заметят и возьмут в подтанцовку. Что в конце концов довелось лицезреть? Прежде всего, большую разницу между теле-Димой и его явлением перед рижанами воочию. Когда Билан появляется на голубых экранах с парочкой самых популярных зажигательных клубничек из своего репертуара, то, действительно, он предстает большой звездой. А вот на сольном концерте в реке однотипных мелодий про любовь да про разлуку выглядит совсем заурядным. Умалять значение этого исполнителя не будем, но в данном случае собственного сияния этой звездочки не хватает, чтобы озарить самостоятельно весь небосвод. Так что Диму предпочтительней слушать, приправленным какой-то другой попсовой музыкой.