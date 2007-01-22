Богдан Ступка стал лауреатом российской премии «Триумф»

В понедельник в Государственном музее изобразительных искусств Российской Федерации имени Пушкина состоялась церемония вручения премии высших достижений литературы и искусства "Триумф". Победителями стали композитор Софья Губайдуллина, кинорежиссер Эльдар Рязанов, украинский актер Богдан Ступка и поэт, композитор и исполнитель Юрий Шевчук. Как сообщает РИА "Новости", все лауреаты выбирались жюри, председателем которого в этом году стал известный журналист и телеведущий Владимир Познер. В состав комиссии вошли писатель Василий Аксенов, музыкант Юрий Башмет, танцовщик Владимир Васильев, поэт Андрей Вознесенский, кинорежиссер Сергей Бодров, актер и режиссер Олег Табаков. Кроме того, с 2000 года проводится вручение 20 молодежных премий "Триумф", обладатели которых выбираются каждым членом жюри без обсуждения. В этом году молодыми "триумфаторами" стали актриса Марина Александрова, солист балета Иван Васильев, балерина Наталья Сомова, пианист Алексей Чернеков, поэт Андрей Родионов и другие деятели искусств. На церемонии награждения помимо денежного вознаграждения, эквивалентного 50 тысячам долларов, лауреатам вручаются статуэтки "Золотой эльф", выполненные по эскизу Эрнста Неизвестного, золотые значки и дипломы. Обладатели молодежных премий получают денежное вознаграждение и памятные медали.