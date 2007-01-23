Стаса Пьеху спасли врачи

Его доставили в больницу с сильными болями в желудке прямо с трапа самолета Внук великой певицы почувствовал сильное недомогание в воздухе, когда летел в Нижний Новгород на гастроли. Артист резко побледнел, и под глазами у него появились синяки. Его начало тошнить, и сразу же пробил озноб. Схватившись за левый бок, он прошептал, что ему ужасно больно. Так всю дорогу и просидел, держась за больной бок, с нетерпением ожидая конца полета, пишет газета "Твой день". Как только самолет приземлился, на взлетную полосу приехала "скорая". Обессиленного Стаса выводили, поддерживая под руки. В клинике артиста сразу же положили под капельницу, чтобы сбить температуру. – За три часа до полета я ел виноград, – признался Стас врачам. – А в самолете выпил стакан молока. Вот это и вызвало приступ боли в поджелудочной железе, с которой у меня вечные проблемы. Пьехе сделали промывание желудка и обезболивающие уколы, после чего он уснул. Проснулся Стас за полчаса до концерта. Распеваться пришлось прямо по пути в концертный зал, куда его сопровождала "скорая". Медики дежурили у входа весь концерт. А после совместного шоу с Валерией Стас срочно вылетел в Москву к своему лечащему врачу.